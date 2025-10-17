Burkina: Les ONG et associations obligées à domicilier leurs comptes à la Banque de dépôt du trésor

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)- Les comptes d’opérations des Organisations non gouvernementales (ONG) et des associations intervenant au Burkina Faso seront bientôt domiciliés à la Banque de dépôt du trésor (BDT), « pour permettre à l’Etat d’assurer la traçabilité des fonds reçus et utilisés » par ces organisations, selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier jeudi.

L’Etat burkinabè a adopté « un projet de décret portant obligation aux Organisations non gouvernementales (ONG) et associations agréées d’ouvrir et de domicilier leurs comptes de disponibilités exclusivement auprès de la Banque des dépôts du Trésor (BDT) », indique le rapport du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2025.

« Cette mesure permettra à l’Etat burkinabè d’assurer la traçabilité des fonds reçus et utilisés par les ONG et associations, de prévenir les risques de blanchiment de capitaux, de détournement ou de financement d’activités contraires à l’ordre public et de renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers », soutient le gouvernement

« Ces comptes ouverts à la BDT retracent l’intégralité des mouvements de fonds des ONG et associations, y compris les dotations, subventions, dons, et toute autre ressource financière perçue dans le cadre de leurs activités. Toutes les opérations de recettes et de dépenses des ONG et associations sont exécutées exclusivement par l’intermédiaire de ces comptes », a-t-il souligné.

Ce dispositif s’inscrit également dans le cadre des engagements internationaux du Burkina Faso, en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les flux financiers illicites, précise le rapport.

« L’adoption de ce décret permet d’obtenir une avancée significative dans le dispositif de régulation des activités des ONG et associations et de contrôle de leurs sources de financement », a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS/ATA