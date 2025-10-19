Burkina-PMK-Contribution-MEEBO

Burkina : Les Enfants de Troupe du PMK apportent 10 tonnes de ciment à »FASO MEEBO »

Ouagadougou, 19 oct. 2025 ( AIB) -Les Enfants de Troupe du Prytanée militaire de Kadiogo (PMK), accompagné de leurs enseignants, ont marqué samedi à Ouagadougou leur engagement citoyen en apportant 10 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle »FASO MEEBO »

À l’initiative du Bureau des Élèves et de leurs Professeurs, une cotisation volontaire a été organisée au sein de l’établissement, permettant de mobiliser l’équivalent de dix (10) tonnes de ciment.

C’est avec enthousiasme, discipline et fierté que cette contribution a été remise, traduisant ainsi l’attachement des élèves du Prytanée Militaire de Kadiogo aux valeurs de solidarité, de patriotisme et de service à la Nation, ont indiqué les donateurs.

Pour eux, à travers ce geste symbolique mais significatif, le PMK réaffirme son engagement à participer à l’embellissement de nos villes et à la construction d’un Burkina Faso plus beau, plus fort et plus uni.

Agence d’information du Burkina

DNK-ata