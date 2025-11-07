BURKINA-EDUCATION-SENSIBILISATION-DROGUE

Burkina : Les élèves du CEG de Bouli de Kamboinsin sensibilisés sur les effets néfastes de la drogue

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB)-Le Collège d’enseignement général (CEG) de Bouli de Kamboinsin, dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou, en collaboration avec l’Unité anti-drogue, a organisé vendredi, une journée de sensibilisation destinée à conscientiser les élèves sur les effets néfastes de la drogue, un phénomène qui prend de l’ampleur dans les établissements scolaires.

Les futurs bâtisseurs de la Nation burkinabè sont de plus en plus exposés au fléau de la drogue dans les écoles. C’est dans ce contexte que le CEG de Bouli de Kamboinsin, a initié ce vendredi, cette journée de sensibilisation au profit de ses apprenants.

Ces échanges à bâtons rompus avec les agents de l’Unité anti-drogue, tenus autour du mât de l’établissement, ont permis aux élèves de mieux comprendre les dangers de la consommation de drogue et ses conséquences sur leur avenir.

Pendant une heure, le capitaine de police, Jules Nouma et le lieutenant de police, Toussain Ouali, sous un soleil ardent, se sont appesantis, entre autres, sur les catégories de drogues, leurs origines et leurs effets néfastes sur la jeunesse burkinabè.

Saisissant l’occasion, les deux policiers ont prodigué des conseils aux scolaires, les exhortant à se détourner de la drogue afin de s’épanouir pleinement dans la société.

Selon le directeur du CEG de Bouli, Boureima Niampa, la consommation de drogue et de stupéfiants en milieu scolaire constitue l’un des principaux talons d’Achille de l’éducation actuelle au Burkina Faso.

M. Niampa, qui a pris les rênes de l’établissement en mars 2025, a souligné que tout acteur du système éducatif doit se sentir interpellé dans cette lutte contre la consommation de stupéfiants.

« On ne peut rien faire sans des élèves sains, sans des élèves en bonne santé », a-t-il confié.

L’administrateur, qui n’en est pas à sa première expérience en matière de sensibilisation, a affirmé œuvrer pour que les apprenants s’éloignent davantage du phénomène de la drogue.

Boureima Niampa, s’est réjoui de la forte mobilisation des élèves et a salué leur réceptivité face aux messages véhiculés par l’Unité anti-drogue.

Il a également remercié le chef de la circonscription d’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique de Ouaga II, l’inspecteur Karim Ouanré, le directeur régional et toute la hiérarchie du ministère en charge de l’Enseignement secondaire.

« Nous n’avons pas une grande salle pour contenir nos 700 élèves, mais ils se sont tous réunis autour du mât pour la séance de sensibilisation. Cette rencontre était très attendue dans notre CEG. Les échanges ont été bénéfiques pour nos élèves, et nous en sommes très satisfaits », a-t-il ajouté.

Le conseiller principal d’éducation du CEG de Bouli, Christophe Wandaogo, a précisé que l’initiative de sensibilisation est venue du premier responsable de l’établissement, M. Niampa.

« Lorsqu’il est arrivé cette année, je lui ai parlé des enfants exposés au phénomène de la drogue. Il a aussitôt contacté l’Unité anti-drogue pour organiser cette séance », a-t-il expliqué.

Selon M. Wandaogo, un cas de consommation avait été détecté au sein de l’établissement, ce qui a renforcé la nécessité de conscientiser l’ensemble des élèves sur les dangers et les inconvénients de la drogue.

L’élève Magloire Germaine Ouédraogo, en classe de 3e, a salué cette initiative qui, selon elle, les aide à se protéger de la drogue pour poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Même satisfaction pour Assétou Guéguéma, également élève en 3e, qui a remercié les encadreurs pour cette activité de sensibilisation.

« Nous remercions nos encadreurs d’avoir organisé ces échanges sur la drogue pour nous », a-t-elle déclaré.

Il convient de noter que le CEG de Bouli de Kamboinsin, situé dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou, compte plus de 700 élèves, de la 6e à la 3e.

Agence d’information du Burkina

NO/HB/ATA