Burkina : Les acteurs culturels échangent en prélude à la rencontre administration publique-secteur privé du 18 novembre 2025

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-La Direction régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (DRCCAT) du Kadiogo a organisé, vendredi à Ouagadougou, une rencontre d’échanges avec les acteurs culturels, en vue de mieux préparer leur participation à la rencontre administration publique-secteur privé de la culture et du tourisme (RASPCT), prévue le 18 novembre 2025 à Ouahigouya.

Cette rencontre préparatoire a réuni des responsables du ministère de la Culture, des représentants des faîtières de la culture (Confédération nationale de la culture) et du tourisme (Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie du Burkina).

La directrice régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Kadiogo, Octavie Neya Ouédraogo, a réaffirmé la vision du ministère et de l’État, celle d’une gouvernance transparente et efficace, où le succès repose sur la synergie d’actions entre l’administration publique et le secteur privé.

Selon la directrice des Arts et des Initiatives culturelles, Noëllie Congo, cette rencontre technique vise à recueillir les préoccupations des acteurs, à compiler leurs contributions et à les transmettre en vue de la grande rencontre administration publique-secteur privé de la culture et du tourisme prévue à Ouahigouya.

Pour le président de la Confédération nationale de la culture, Télesphore Bationo, ce cadre d’échanges est essentiel, car il permettra à l’administration de mieux comprendre les attentes du secteur privé et aux acteurs culturels d’exposer leur vision pour obtenir des orientations plus claires à l’horizon 2026.

