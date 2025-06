Burkina-Célébration-Journée- Lutte-Contre-Drogue

Burkina : Le trafic illicite de drogues finance les réseaux criminels et terroristes, ministre

Ouagadougou, 26 juin 2025 (AIB)- « Le trafic illicite et la consommation de drogues nourrissent la violence, financent les réseaux criminels et terroristes, détruisent des vies », a dénoncé jeudi, le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, appelant les forces vives à faire un front uni contre ce fléau.

Le ministère de la Sécurité a lancé jeudi à Ouagadougou, les activités commémoratives de la 38eme Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, qui se dérouleront du 15 juin au 15 juillet 2025 dans la région du Centre sous le thème : « Première stratégie nationale de lutte contre la drogue au Burkina Faso : défis d’un engagement collectif pour sa mise en œuvre ».

Par ce thème, le Comité national de lutte contre la drogue (CNLD) met en exergue l’importance d’une mobilisation concertée de tous les acteurs pour faire face aux multiples enjeux liés à la lutte contre le fléau de la drogue, car la réussite de cette stratégie repose sur la volonté commune de traduire les orientations nationales en actions concrètes, coordonnées et durable sur le terrain.

« C’est pourquoi, je réaffirme ici notre engagement total, aux côtés de toutes les forces vives de la nation, pour faire un front uni contre ces fléaux », a déclaré le Président du Comité national de lutte contre la drogue, par ailleurs, ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

En 2024, il y a eu plus de 89 000 personnes sensibilisées sur les méfaits des drogues, 2 599 personnes prises en charge dont une majorité de jeunes, 186 personnes réinsérées après accompagnement, Plus de 133 tonnes de substances illicites saisies et 522 personnes traduites en justice pour des infractions liées à la drogue.

« Les résultats atteints sont satisfaisants mais les défis restent immenses. La mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la drogue devra nous permettre de relever bon nombre de ces défis. Cela nécessite donc une synergie d’actions entre tous les acteurs : l’État, les collectivités, les partenaires, la société civile, les leaders communautaires, les médias et les éducateurs », a indiqué le ministre Sana.

Il a saisi l’occasion pour lancer un appel pour la parentalité responsable à l’endroit des parents, les choix de vie responsable à l’endroit des jeunes, un engagement patriotique et citoyen de tous afin de bâtir une société plus consciente, plus résiliente et mieux protégée contre les drogues.

Les activités commémoratives de ladite journée dans la région du Centre incluent, entre autres, des émissions radiophoniques et télévisuelles, la diffusion de messages sur les réseaux sociaux et les réseaux de téléphonie mobile, la remise d’attestations aux structures engagées dans la lutte, un match de gala impliquant des figures sportives a ajouté le président du CNLD, le ministre Sana.

Selon le Secrétaire permanent du CNLD, Emanoel Kaboré, depuis 2014, la lutte contre la drogue était organisée autour de quatre piliers que sont la prévention, la répression, la prise en charge et la réinsertion sociale.

« A partir de 2022, la stratégie est élaborée par l’ensemble des acteurs pour fédérer les actions dans la lutte contre la drogue », a-t-il ajouté.

Chaque 26 juin, le monde entier marque une pause pour réfléchir, échanger et se mobiliser contre ce fléau aux conséquences dévastatrices.

