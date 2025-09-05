Burkina-Sommet-Femmes-Entrepreneuses

Burkina : Le sommet des femmes entrepreneuses africaines veut offrir aux femmes un cadre de valorisation de leurs compétences

Ouagadougou, 5 sept. 2025 (AIB) – Le sommet des femmes entrepreneuses africaines se tient à Ouagadougou du 4 au 6 septembre 2025, afin d’offrir aux participantes un cadre d’échanges et de valorisation de leurs compétences, a indiqué jeudi la promotrice, Asnath N’PO.

Selon Mme N’PO, cette rencontre vise à « offrir aux jeunes femmes africaines un cadre d’échange, de formation et de valorisation pour qu’elles puissent transformer leurs rêves en projets concrets et leurs projets en réussites durables ».

La promotrice a souligné que le sommet entend également créer un espace d’échanges intergénérationnels et professionnels entre femmes, mettre en lumière les talents féminins à travers des expositions et distinctions, mais aussi sensibiliser les participantes à la santé féminine et au bien-être.

La marraine de l’événement, Mme Traoré Aminata/ Ouédraogo, cheffe d’entreprise, a invité les femmes à saisir ce cadre qui vise « leur épanouissement par l’autonomisation économique ». Elle a par ailleurs encouragé les femmes à entreprendre car, selon elle, « l’entrepreneuriat ouvre la voie à l’innovation, à la créativité et à l’indépendance ».

Prévu sur trois jours, le sommet est ponctué par des panels, des expositions et une opération de don de sang.

L’événement est organisé par le projet Jeune femme entrepreneure africaine (JEFEA) sous le thème : « Femmes leadership et innovation : Agir ensemble pour un futur durable ».

Agence d’information du Burkina

DNK-no-ata