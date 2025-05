Burkina-Projet- Graine d’espoir –Clôture

Burkina : le projet « Graine d’espoir 2024-2025 » referme ses portes avec plus de 450 jeunes outillés à l’art

Ouagadougou, 25 mai 25 (AIB)- Le centre de formation artistique et culturel de Cissin, Théâtre Soleil a célébré samedi, la clôture du projet « Graine d’espoir 2024-2025 », une initiative artistique et culturelle qui a permis de former 450 Jeunes pour accompagner le gouvernement dans la valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif.Avec pour slogan semer la graine de l’espoir, Théâtre Soleil œuvre au développement « du théâtre jeune public » pour une jeunesse qui refuse d’abandonner sa culture, a souligné le directeur de du centre, Thierry Oueda.

Le directeur de théâtre soleil s’exprimait samedi 24 mai 2025, à Ouagadougou lors de la cérémonie de clôture du projet « Graines d’espoir 2024-2025 ».

Le directeur s’est réjoui du message des enfants qui est « il ne faut pas laisser les terroristes fermer encore une école » avant de remercier les autorités pour les accompagnements.

Le représentant du ministre de l’Enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Yacouba Barry a salué cette initiative qui, selon lui, s’inscrit pleinement dans les objectifs éducatifs du ministère.

L’éducation, a-t-il rappelé, ne saurait se limiter à l’instruction académique. Elle doit aussi former l’être humain dans toutes ses dimensions intellectuelle, émotionnelle, sociale et artistique.

Selon lui, c’est un message fort qui montre que cet art peut contribuer massivement à changer positivement la mentalité de la population, mais aussi former les jeunes afin qu’ils grandissent avec des ressorts et des fondements solides.

M. Barry a rendu un hommage à Théâtre Soleil pour ce qu’il fait depuis plus de dix ans pour les enfants et a souhaité que cela soit implémenter dans d’autre localité du pays.

En rappel, Théâtre Soleil a été créé en 2013 et « Graine d’espoir » a été initiée en 2015. Théâtre soleil est un espace dédié à l’éveil artistique des enfants. Son objectif est d’offrir un accès libre et gratuit à l’art pour les plus jeunes.

Le dessin, les arts plastiques, la danse, le théâtre, la musique traditionnelle et moderne (la batterie, la guitare entre autres) sont les disciplines enseignées au Théâtre Soleil.

Agence d’information du Burkina

AO/yos/ata