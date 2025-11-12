Burkina : Le Procureur Bazié met solennellement en garde contre l’exploitation des enfants sous couvert religieux

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB)-Le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga 1, Bakouli Blaise Bazié, a mis solennellement en garde, mardi, tous ceux qui exploitent des enfants, notamment en les envoyant mendier sous prétexte d’enseignement religieux, rappelant que de tels agissements sont sévèrement punis par la loi burkinabè.

« Je mets solennellement en garde tous ceux qui, sous couvert d’enseignement religieux, exploitent les enfants en les utilisant comme source de revenus et rappelle que l’incitation à la mendicité des enfants ainsi que l’exploitation de la mendicité des enfants constituent des infractions prévues et punies par la loi », a déclaré M. Bazié dans un communiqué.

Il réagissait à la suite d’actes de cruauté exercés par un maître coranique sur son talibé de 13 ans, pour n’avoir pas rapporté la somme demandée à l’issue d’une journée de mendicité. L’accusé devra répondre des faits de séquestration, de coups et blessures volontaires le 19 novembre 2025 devant la justice.

« Mon parquet ne tolérera aucune violence faite aux enfants, quelles qu’en soient la forme ou le mobile. Il sévira sans faiblesse contre quiconque transforme un lieu d’apprentissage en enfer pour un enfant », a-t-il insisté.

M. Bazié a rappelé que l’incitation à la mendicité des enfants, ainsi que l’exploitation de la mendicité, constituent des infractions prévues et punies par les articles 511-14 et suivants du Code pénal, d’une peine d’un à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA.

Le Procureur a par ailleurs exhorté la population à dénoncer tout cas de violence, d’exploitation ou de maltraitance d’enfants auprès des services compétents, soulignant que « la vigilance de chaque citoyen peut sauver une vie ».

Il a enfin salué l’action responsable des membres de la Fédération des Associations des Écoles Coraniques, dont la collaboration a permis une avancée significative dans l’enquête relative au dossier du talibé de 13 ans.

Agence d’Information du Burkina

