Burkina : le Président Ibrahim Traoré met en garde contre les arnaques visant les investisseurs étrangers

Ouagadougou, 10 oct. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a mis en garde vendredi les opérateurs économiques contre toute forme d’escroquerie ou d’arnaque à l’encontre des investisseurs étrangers, assurant que de tels actes seront « réprimés avec la dernière énergie ».

Le chef de l’État burkinabè a rappelé que certains investisseurs étrangers ont, par le passé, été victimes d’actes d’escroquerie de la part de compatriotes indélicats. Il a appelé la Chambre de commerce et l’ensemble des acteurs économiques à placer les valeurs d’intégrité du Burkina Faso au-dessus de toute autre considération.

« Ce sont des choses que nous ne tolérerons pas. Si nous apprenons qu’un investisseur étranger a été trahi par un Burkinabè, les auteurs répondront de leurs actes », a averti le capitaine Traoré.

Le Président du Faso a également prévenu les investisseurs étrangers que le Burkina Faso privilégie désormais des investissements structurants, gagnant-gagnant et débarrassés de toute forme de corruption.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a par ailleurs réaffirmé la détermination du gouvernement à sécuriser le territoire national et à améliorer les infrastructures de transport afin de faciliter les échanges commerciaux.

« Nous nous battons sur le terrain pour récupérer l’entièreté de notre sol et construire des routes qui permettront la libre et sécurisée circulation des personnes et des marchandises », a-t-il ajouté.

Le Président Traoré s’exprimait en marge du premier forum Investir au Burkina.

