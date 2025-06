.Burkina-Armée-Sortie-Promotion-Académie-Militaire

Burkina : le Président du Faso mandate les Sous-lieutenants de libérer le pays et venger les anciens

Manga, 14 juin 2025 (AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a confié samedi aux officiers d’active de la 24e promotion de l’Académie militaire Georges Namoano, la mission de libérer le pays et de venger tous les soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme.

«Votre mission est de combattre pour libérer notre pays et venger tous ces officiers qui ont mené le combat jusqu’au sacrifice suprême», a déclaré le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Président du Faso s’adressait aux Sous-lieutenants de la 24e promotion de l’Académie militaire Georges Namoano, lors de la cérémonie de remise d’épaulettes.

La promotion a eu pour nom de Baptême «capitaine Maxime Zouma», un officier qui a payé le sacrifice suprême pour la nation.

Selon le Président Traoré, le choix du capitaine Zouma comme nom de baptême est un message fort à l’endroit des jeunes officiers, à qui la nation confie une mission.

Le chef suprême des armées a par ailleurs invité les jeunes militaires à être des professionnels engagés et capables de s’adapter aux mutations de l’ennémi.

Agence d’information du Burkina

YOS/zo/as