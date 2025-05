Burkina : Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lance la construction d’une usine de transformation de la pomme de cajou

Bobo-Dioulasso, 22 mai 2025 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé jeudi dans la commune de Péni, dans la province du Houet, région des Hauts-Bassins, la première pierre de construction d’une usine de transformation de la pomme de cajou, d’un coût de 6,6 milliards FCFA, en vue de valoriser la transformation locale afin de créer de nouveaux débouchés économiques et des emplois décents.

A termes, l’usine va permettre par an, la transformation de 5000 tonnes de la pomme de cajou en 3750 tonnes de concentré de jus, de 3 937 500 litres de jus de pomme de cajou de, de 540 000 litres d’ethanol de pomme de cajou, 2 700 000 litres de vin de pomme de cajou et de 1 350 000 litres de vinaigre de pomme de cajou.

D’un cout global de 6,6 milliards FCFA, l’usine va générer 112 emplois directs et 1050 emplois indirects.

La construction de l’usine vise à créer une chaine de valeur locale durable, inclusive et rentable et surtout de contribuer à l’autosuffisance agro-industrielle du pays.

Agence d’information du Burkina