Burkina : Le Président de l’ALT rend hommage aux Martyrs de l’insurrection populaire de 2014 et du Coup d’État manqué de septembre 2015

Ouagadougou, 31 oct. 2025 (AIB) – Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, représentant le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a déposé samedi au Monument des Héros nationaux à Ouaga 2000, une gerbe de fleurs à la mémoire des Martyrs de l’insurrection populaire de 2014 et du Coup d’État manqué de septembre 2015.

La cérémonie d’hommage a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo et d’éminentes personnalités, de familles des victimes.

La cérémonie a également été marquée par la présence de la diaspora africaine, conduite par l’African Diaspora Development Institute (ADDI), venue des Etats-Unis et de plusieurs autres pays.

A 10 H 00, une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la liberté et la dignité du Burkina Faso.

Ce moment solennel a été suivi du dépôt d’une gerbe de fleurs au pied du Monument des Héros nationaux par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma.

Des victimes de l’insurrection populaire de 2014 et du coup d’Etat manqué de septembre 2015 ont témoigné leur satisfaction aux autorités pour cette reconnaissance nationale.

Ils ont, cependant, exhorté l’autorité à la satisfaction de leurs doléances qui tournent, entre autres, autour de la prise en charge des victimes et du paiement de l’indemnisation de certains de leurs camarades.

Agence d’Information du Burkina

DNK