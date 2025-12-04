Burkina : le Premier ministre Rimtalba Emmanuel Ouédraogo au Niger pour le Festival de l’Aïr

Niamey, 4 déc. 2025 (AIB) – Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé jeudi soir à Niamey, où il a été accueilli par le ministre d’État, ministre nigérien de la Défense, le général Salif Modi, en prélude à sa participation à la 17e édition du Festival de l’Aïr, qui s’ouvre vendredi dans la localité d’Iférouane, dans le nord du Niger.

À l’invitation des autorités nigériennes, le Premier ministre burkinabè prend part à cet événement à la tête d’une importante délégation. L’édition de cette année est placée sous le thème : « Valorisation du tourisme intérieur et de l’artisanat, piliers de la souveraineté et du développement résilient ». Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, figure également parmi les membres de la délégation.

Son déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre Niamey et Ouagadougou, ainsi que du raffermissement des liens de fraternité et de vision commune entre les dirigeants et les peuples de la Confédération des États du Sahel (AES).

Selon les organisateurs, la présence du Burkina Faso « traduit l’approfondissement des relations culturelles et artistiques entre les deux pays » et participe à la dynamique de rapprochement entre les États sahéliens engagés dans la promotion du tourisme et des industries culturelles.

À sa descente d’avion à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, une forte mobilisation des autorités nigériennes et de la communauté burkinabè a salué l’arrivée du Premier ministre à travers des acclamations et des danses. M. Ouédraogo est attendu jeudi à Iférouane, où il participera à la cérémonie d’ouverture du Festival de l’Aïr aux côtés de son homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Le Festival de l’Aïr, qui se déroule du 5 au 7 décembre 2025, mettra en valeur les cultures locales à travers des courses de chameaux, des danses traditionnelles, des expositions d’artisanat, des conférences et des concerts. Créé au début des années 2000, cet événement est devenu un rendez-vous culturel majeur du Sahara, servant de cadre de promotion touristique et de dialogue entre les peuples du Sahel.

Agence d’information du Burkina

CK/cz/ak