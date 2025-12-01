Burkina-Transports-Réformes-États-Généraux

Burkina : Le Premier ministre lance les États généraux des transports terrestres et maritimes

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB) – Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé lundi à Ouagadougou, les États généraux des transports terrestres et maritimes, un cadre national de réflexion destiné à refonder en profondeur le secteur en vue de construire une politique de transport moderne, sécurisée, inclusive et compétitive, au service du développement du pays.

Selon le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les crises récentes ont mis en lumière les limites du système actuel, marqué par un parc automobile vieillissant, des infrastructures parfois inadaptées, une professionnalisation insuffisante, une insécurité routière persistante et des coûts de transport élevés.

« Les États généraux que nous entamons ne sont pas une simple consultation, mais un acte fondateur », a-t-il déclaré, appelant à un « moment de vérité collective » pour repenser l’ensemble de la chaîne de mobilité.

Pour bâtir une politique de transport moderne, inclusive et sécurisée, le Premier ministre a invité les participants à redéfinir les priorités nationales, à renforcer la gouvernance par la simplification des règles et la digitalisation des services, et à placer l’humain au centre de toute réforme, notamment par la formation des conducteurs et la protection des usagers.

M. Ouédraogo a rappelé que, sous l’autorité du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement s’est engagé à faire du pays un espace mieux connecté, s’appuyant sur une stratégie de mobilité durable et souveraine. Il a cité, à cet effet, l’acquisition par l’État de plus de 500 bus modernes destinés au transport de masse, dont un premier lot de 155 remis à la SOTRACO, afin de faciliter les déplacements des élèves, étudiants et populations urbaines.

Ces efforts s’ajoutent au soutien apporté aux transporteurs de marchandises pour le renouvellement de leurs véhicules, à l’étude en cours pour moderniser le parc de taxis et à la mise en place prochaine d’un système automatisé de gestion des titres de transport. L’ensemble s’inscrit dans une politique visant à réduire l’empreinte carbone du secteur et à promouvoir des solutions plus durables.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer le transport ferroviaire, moins énergivore, et de développer les corridors maritimes via les ports régionaux, afin d’améliorer la compétitivité nationale et l’intégration sous-régionale. Une étude sur le transport fluvial a aussi été engagée pour valoriser ce potentiel.

Le chef du gouvernement a appelé les acteurs publics, privés, syndicaux, académiques et communautaires à « dépasser les intérêts personnels » pour proposer des réformes ambitieuses et des solutions concrètes en faveur d’un secteur des transports plus sûr, efficace et porteur de prospérité.

Agence d’information du Burkina

DNK/yos-ata