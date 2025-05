Burkina-Élevage-Lancement-Faso-Guulgo

Burkina : Le premier ministre lance « Faso Guulgo » avec une capacité de production journalière de 100 tonnes

Ouagadougou, 6 mai 2025 (AIB)- Le Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé mardi à Koubri, la phase opérationnelle de la société d’État « Faso Guulglo », une usine destinée à la fabrication d’aliments pour bétail, volailles et poissons, dotée d’une capacité de production journalière de 100 tonnes.

Le premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé ce mardi 6 mai 2025, à Koubri, une localité située à 25 km de la capitale, la phase opérationnelle de la société d’État « Faso Guulglo », une usine destinée à la fabrication d’aliments pour bétail, volailles, poisson et autres animaux d’élevage dotée d’une capacité de production journalière de 100 tonnes.

L’usine comporte 6 lignes de fabrication à savoir la ligne de distribution du soja, le broyage de maïs, le nettoyage du soja, pressage du soja, le mixage et la ligne de la farine granulée, selon le directeur général de « Faso Guulgo », Yaya Soulama.

« Nous produisons des aliments complets, c’est-à-dire qu’à l’achat, il n’y a pas besoin de les mélanger à autre chose pour nourrir les animaux. Ils sont composés de maïs, soja, coton, riz, sel, etc. », a-t-il précisé.

M. Soulama a souligné que les travaux de réhabilitation de l’usine ont coûté 200 millions au budget de l’État.

Selon le premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, le lancement de la phase opérationnelle de cette société d’État vient structurer davantage l’ensemble de la filière élevage.

« Il était donc indispensable de pouvoir disposer d’une telle structure qui a pour vocation de mettre à la disposition des éleveurs sur l’ensemble du territoire des aliments de qualité et surtout à des prix étudiés », a-t-il conclu.

En rappel, la société « Faso Guulgo » a été créée par décret le 31 décembre 2024. Elle a pour mission de fabriquer des aliments et dérivés pour l’élevage du bétail, de la volaille, du poisson et autres animaux d’élevage, assurer la disponibilité des aliments de qualité et en quantité pour animaux à des prix raisonnables, développer un mécanisme d’approvisionnement pérenne en matières premières pour son fonctionnement, entre autres.

Agence d’information du Burkina

BBP/YOS/ata