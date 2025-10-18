Burkina-Infrastructure-Péages-Modernes-Inauguration

Burkina : Le Premier ministre inaugure 3 péages modernes à Tintilou, Boudtenga et Kotédougou

Ouagadougou, 18 oct. 2025 (AIB) -Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé samedi à la coupure du ruban marquant l’ouverture officielle conjointe des postes de péage modernes de Tintilou sur la RN1, de Boudtenga sur la RN4 et de Kotédougou, trois infrastructures conçues et exécutées entièrement par des experts burkinabè.

D’un coût total d’environ 18 milliards FCFA, ces infrastructures, dotées d’un système de gestion automatique, comportent chacune 13 voies, dont 6 à l’aller, 6 au retour et une voie centrale réservée aux véhicules exemptés. On y trouve 3 voies pour les poids lourds et 3 autres réservées aux véhicules légers.

Selon le directeur général du Fonds spécial routier, Théodore wendmalgré Ouédraogo, les machines enregistrent automatiquement tout ce qui a été collecté et permettent d’éviter les discussions au moment de la reddition des comptes. Il a ajouté qu’avec ces péages modernes, il est désormais impossible de passer sans payer, pour des raisons de monnaie ou de non-fonctionnement de la barrière.

Selon le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la réalisation de ces projets résulte de la volonté d’offrir des infrastructures de qualité et modernes aux citoyens burkinabè.

Ces trois infrastructures modernes, qui devraient avoir pour conséquence directe de fluidifier la circulation, doivent également contribuer à une meilleure mobilisation des recettes publiques, a souligné le chef du gouvernement burkinabè.

Il a indiqué que le dispositif, entièrement numérisé, permet d’assurer une traçabilité en termes de nombre de passages et de ressources collectées, garantissant ainsi une plus grande transparence et une meilleure maîtrise des recettes issues des péages.

Rimtalba Ouédraogo a saisi l’occasion pour inviter tous les acteurs de la route à faire preuve de responsabilité afin que ces infrastructures puissent durer le plus longtemps possible. Il a également encouragé tous les péagistes à œuvrer au bon fonctionnement des ouvrages, avec vigilance et esprit de sacrifice.

