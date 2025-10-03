BURKINA-VOLONTARIAT-PREMIER-MINISTRE-LANCEMENT

Burkina : Le Premier ministre donne le top départ du volontariat sénior et de la diaspora

Ouagadougou, 03 oct. 2025 (AIB)-Le Premier ministre Burkinabè, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo, a lancé vendredi, les initiatives «volontariat senior » et « volontariat de la diaspora », à l’occasion de la 2e phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne pour la construction d’une Nation résiliente, solidaire et prospère.

« Aujourd’hui, à travers le lancement de ces deux nouvelles approches, notamment, le Volontariat Senior et le Volontariat de la Diaspora, nous franchissons un pas supplémentaire dans l’élargissement de ce dispositif national d’engagement patriotique et citoyen », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, la mise en place de ces deux approches de volontariat intervient à un moment où le pays traverse une période difficile de son histoire.

Le Premier ministre s’exprimait vendredi à Ouagadougou, lors du lancement des initiatives «volontariat senior » et « volontariat de la diaspora ».

La cérémonie a été placée sous le thème : « Valorisation du volontariat des seniors et du volontariat de la diaspora par l’engagement patriotique au service de la Révolution Progressiste et Populaire au Burkina Faso ».

« Le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires, humanitaires et économiques, a besoin de mobiliser toutes ses ressources humaines, partout où elles se trouvent et à toutes les étapes de la vie », a-t-il précisé.

Rimtalba Emmanuel Ouédraogo, expliqué que ces deux initiatives s’inscrivent dans la vision du gouvernement qui place la refondation de la Nation et la mobilisation de toutes les énergies au cœur de son action.

« Les deux initiatives contribueront également à l’atteinte des Objectifs de développement durable, en particulier ceux relatifs à l’éducation de qualité, à la réduction des inégalités, au travail décent et à la paix », a souligné le Premier ministre.

Il a rappelé l’engagement du gouvernement à soutenir le dispositif national de volontariat qui est une force d’appoint stratégique pour relever les défis du moment et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Selon le directeur général du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), à travers ces initiatives, le Burkina Faso réaffirme sa volonté d’investir dans le capital humain.

A ses dires, le pays veut renforcer la participation citoyenne et impliquer les forces vives dans la réalisation des grands projets de la Nation.

« Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de notre institution, qui est de mobiliser les énergies, les talents et les compétences de tous les Burkinabè, qu’ils vivent au pays ou à l’étranger, afin de bâtir ensemble une Nation résiliente, solidaire et prospère.

Le ministre en charge des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a indiqué que ces deux initiatives sont des instruments qui vont consolider la passerelle qui est établie entre les Burkinabè de l’extérieur et leur pays.

« Ce programme permettra de mobiliser les Burkinabè et de faire en sorte qu’au-delà de ce qu’ils font déjà, puissent apporter un concours à tous les niveaux », a-t-il ajouté.

Le diplomate burkinabè a rappelé que la politique du Président du Faso qui est portée par la Révolution progressive populaire (RPP), met un point d’honneur sur le développement endogène.

Quant au ministre en charge de la Jeunesse, Roland Somda, a rappelé que le lancement deux initiative sont parti d’un constat de la nécessité d’instaurer ce dialogue intergénérationnel qui constitue canal de transmission de valeurs, de transmission de savoirs, de transmission d’expériences entre les seniors et la jeunesse.

« Nous savons tous bien que les seniors sont porteurs de valeurs, de savoirs, de savoir-faire, d’expériences. Ils jouent un rôle fondamental dans la transmission intergénérationnelle », a-t-il soutenu.

Agence d’information du Burkina

HB/NO/oo