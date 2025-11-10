Burkina : Le Premier ministre appelle à un patriotisme économique pour une véritable souveraineté

Bobo-Dioulasso, 10 nov. 2025 (AIB)-Le Chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a invité, lundi à Bobo-Dioulasso, les acteurs du secteur privé à faire du patriotisme économique un véritable credo, en investissant dans des infrastructures capables de bâtir une liberté économique, condition indispensable à la liberté politique du pays.

« Le développement du Burkina Faso ne viendra ni d’ailleurs ni d’un miracle. Il viendra de nous-mêmes. Il naîtra de notre travail, de notre unité, de notre foi inébranlable en la patrie », a déclaré le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo à l’ouverture du 22ᵉ cadre de concertation entre l’État et le secteur privé.

Le Chef du gouvernement a rappelé que l’esprit du patriotisme économique se résume à « investir au Burkina Faso, produire et consommer ce que l’on fabrique ».

Il a encouragé les acteurs économiques à s’engager résolument dans des investissements structurants à fort impact économique et social.

La rencontre État-secteur privé, qui se tient sur deux jours autour du thème « Développement des infrastructures : enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable », offre un cadre d’échanges directs entre acteurs publics et privés sur les défis du développement des infrastructures indispensables à la consolidation d’une économie nationale résiliente.

Face à ces enjeux, le Premier ministre a insisté sur la responsabilité historique de chaque acteur à contribuer à la construction d’infrastructures qui traduisent la vision du peuple burkinabè et affirment la souveraineté du pays.

Il a également rassuré que les recommandations issues des travaux feront l’objet d’un examen attentif, d’une mise en œuvre coordonnée et d’une évaluation régulière par le comité de pilotage du cadre de concertation public-privé qu’il préside.

M. Ouédraogo a enfin réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre la transformation structurelle de l’économie nationale dans l’esprit de la Révolution progressiste populaire, afin de consolider la souveraineté du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

YOS-FO/ata