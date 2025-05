Burkina-Terrorisme-Lutte-Soutien-PNUD

Burkina : Le PNUD offre 100 motos à la gendarmerie pour soutenir les opérations de sécurisation

Ouagadougou, 2 mai 2025 (AIB)- La gendarmerie de Paspanga a reçu vendredi du Programme des nations unies pour le développement(PNUD) 100 motos de type « aloba » pour soutenir des opérations de sécurisation du pays.

« Nous avons remis 100 motos de type Aloba d’une valeur de 67 millions 750 mille FCFA pour renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale », a affirmé le représentant résident adjoint par intérim du PNUD, Dieudonné Kini.

Selon M. Kini, malgré le contexte international difficile le PNUD continue d’apporter son appui aux efforts de développement du Burkina et particulièrement dans le secteur de la sécurité.

« Ce don va nous permettre d’améliorer notre rendement dans la sécurisation des personnes et des biens du pays notamment dans la mission commune de lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national », a déclaré le chef d’état-major adjoint de la gendarmerie nationale, colonel, Issa Yaguibou.

Il a traduit sa satisfaction et sa reconnaissance infinie au donateur pour ce geste très significatif pour la gendarmerie.

« C’est une grande joie pour nous d’accueillir ces motos financées par la république fédérale de l’Allemagne. Ces équipements vont renforcer les moyens existant, Ils vont augmenter nos capacités opérationnelles pour servir», a indiqué, Secrétaire général du ministère de la sécurité, commandant Ahmed Ouédraogo.

Selon le commandant, cette remise entre dans le cadre d’un processus chiffré à 20 millions d’euros sur une période de 5 ans.

« Tous ces efforts mis en ensemble vont permettre aux forces de sécurité intérieure qui est la police nationale et la gendarmerie nationale qui sont honorés ce matin en termes d’infrastructure, de renforcement des capacités et de moyen logistique afin de pouvoir mener à bien leur mission », a-t-il précisé.

Agence d’information du Burkina

