Burkina : Le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) a enregistré un taux d’exécution de 81,94 % en 2024

Ouagadougou, 16 avril 2025 (AIB) – Le ministère de l’Économie et des Finances a tenu, mercredi, la première session annuelle du Comité technique national de la Politique nationale de développement (CTN-PND), en vue d’examiner le rapport de performance de l’année 2024 et de formuler des recommandations pour la revue politique.

« Cette session se tient à un moment particulier, marqué par la mise en œuvre de la Politique nationale de développement 2021-2025, opérationnalisée dans le contexte de la Transition en cours, à travers le Plan d’action pour la stabilisation et le développement », a indiqué le secrétaire général du ministère en charge de l’Économie, Rachid Soulama.

Il s’est exprimé lundi à Ouagadougou, au cours de la session annuelle de la revue technique de la Politique nationale de développement (PND), qui vise à analyser en profondeur le bilan 2024 de la mise en œuvre de la PND 2021-2025 et à formuler toutes propositions utiles pour améliorer la conception et l’opérationnalisation du prochain référentiel.

Le SG a souligné qu’au cours de cette année 2025, le comité devrait s’appuyer sur les acquis et les leçons tirées de la PND finissante pour élaborer un nouveau référentiel national de développement à moyen terme, qui intègre au mieux la vision de développement du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a précisé que les missions de ce comité consistent à examiner les rapports relatifs à la mise en œuvre du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) en 2024, à identifier les difficultés rencontrées et à proposer des solutions pour y faire face, ainsi qu’à déterminer les questions d’ordre stratégique et politique à soumettre au Comité de pilotage.

M. Soulama a confié que, malgré les difficultés rencontrées, d’importants acquis ont été engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du PA-SD en 2024.

Ces acquis ont permis d’atteindre un taux d’exécution global du PA-SD de 81,94 %, une réalisation financière de 71,30 %, la reconquête de 71 % du territoire national à la fin de l’année 2024, le retour de près d’un million de PDI dans leurs localités, la création de 45 000 emplois sur une cible de 50 000 personnes, ainsi que la production et la délivrance de 1,49 million de CNIB.

« En termes de difficultés, il faut d’abord relever le contexte sécuritaire qui prévaut toujours. Comme on le dit souvent, face à ce contexte, il est évident que tout ne peut pas se dérouler comme prévu », a laissé entendre le SG du ministère en charge de l’Économie.

Agence d’information du Burkina

ZAF/ata