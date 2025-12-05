BURKINA – MALADIE – VIH/SIDA – SENSIBILISATION

Burkina : Le personnel de la Présidence du Faso sensibilisé sur le VIH/Sida et les IST

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB)- La Cellule de coordination du Comité de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) de la Présidence du Faso a organisé vendredi une séance de sensibilisation à l’intention du personnel civil et militaire, afin de renforcer la prévention des maladies, en particulier le Sida qui demeure une préoccupation majeure au Burkina Faso.

« Cette activité s’inscrit en droite ligne de notre plan d’actions, lequel comporte un certain nombre d’activités que nous organisons chaque année au profit du personnel civil et militaire de la Présidence du Faso », a indiqué le coordonnateur du Comité de lutte contre le Sida et les IST de la Présidence du Faso (PF), Hervé Bationo.

Selon lui, des experts du domaine sensibiliseront le personnel sur le VIH/Sida et les IST à travers différentes activités organisées dans la salle polyvalente de Kossyam, à Ouaga 2000.

M. Bationo s’exprimait vendredi au palais présidentiel de Kossyam, lors d’une conférence de presse consacrée à la conscientisation sur le VIH/Sida et les IST à l’endroit du personnel de la Présidence du Faso.

Il a rappelé que son institution a organisé, jeudi, une opération de don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), en collaboration avec le centre médical de la Présidence du Faso.

« Nous avons collecté une centaine de poches de sang et les agents se sont mobilisés massivement pour donner leur liquide précieux », a-t-il indiqué.

Hervé Bationo a également expliqué que cette conférence vise à sensibiliser les agents de l’institution sur certains fléaux tels que les IST et le VIH/Sida, qui demeurent d’actualité au Burkina Faso.

« L’intérêt de cette conférence est d’amener le personnel civil et militaire à mieux comprendre le fonctionnement de ces maladies, leurs modes de contamination et les moyens de s’en prémunir », a-t-il poursuivi.

Le coordonnateur adjoint du CILS/PF, Dr Raymond Ouoba, a précisé que ces échanges constituent une occasion de promouvoir les méthodes de protection et d’encourager le personnel à adopter un meilleur comportement, tant au travail que dans la vie quotidienne.

« Aujourd’hui, le personnel civil et militaire est mobilisé autour d’une série de conférences sur le VIH/Sida, les infections sexuellement transmissibles (IST), l’hypertension artérielle et le stress au travail », a noté Dr Ouoba.

Le coordonnateur du CILS/PF a enfin saisi l’occasion pour remercier les plus hautes autorités pour leur soutien constant à ces activités, malgré la modestie des moyens financiers.

Agence d’information du Burkina

