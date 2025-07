Burkina : Le nouveau péage de Boudtenga doté d’un système intelligent de facturation

Ouagadougou, 1er juillet 2025 (AIB) – Le directeur général du Fonds spécial routier du Burkina (FSRB), Théodore Ouédraogo, a annoncé mardi que le poste de péage moderne de Boudtenga, situé sur la route nationale numéro 4 (Ouaga-Koupéla) , est muni d’un dispositif de pesage des camions en fonction du nombre d’essieux et de plusieurs systèmes de paiement. Il répond aux prescriptions du décret portant gestion des péages au Burkina Faso.

La facturation des camions poids lourds se fera rapidement par un logiciel, en fonction des essieux, ceux-ci étant automatiquement détectés par des capteurs, conformément aux prescriptions de la nouvelle loi, a indiqué le directeur général du FSRB, Théodore Ouédraogo.

Les véhicules légers continueront de payer le même montant qu’auparavant. En revanche, il n’existe pas de dispositif permettant aux motocyclistes de s’acquitter d’une taxe, ce qui signifie qu’ils sont exemptés.

S’agissant du système de paiement, l’usager du péage a le choix entre plusieurs options : le paiement en espèces, le paiement par badge et le télépéage.

Le directeur général du Fonds spécial routier s’exprimait lors d’une conférence de presse organisée sur le site du péage moderne de Boudtenga, situé sur la route nationale numéro 4.

Selon lui, après l’adoption du décret portant gestion des péages, il fallait adapter le système aux nouvelles dispositions.

« Aujourd’hui, on peut dire que le Fonds spécial routier est prêt pour la mise en service des nouveaux postes de péage », a affirmé Théodore Ouédraogo.

Bâti sur une superficie de 12 hectares, le poste de péage comporte 13 voies, dont 6 à l’aller, 6 au retour et une voie centrale réservée aux véhicules exemptés. On y trouve 3 voies pour les poids lourds et 3 autres réservées aux véhicules légers.

Outre ce dispositif, le système de gestion du péage comprend un bâtiment administratif à partir duquel les nombreuses caméras installées permettent de suivre les différentes opérations.

À l’instar du péage de Boudtenga, les postes de péage modernes de Tintilou et de Kotedougou, situés sur la route nationale numéro 1, dont l’ouverture officielle est annoncée pour les prochains jours, ont été conçus et réalisés par des techniciens burkinabè, a précisé le directeur général du FSRB.

Ces trois postes, qui ont coûté environ 18 milliards FCFA, ont été financés sur fonds propres par le Fonds routier et réalisés conformément aux standards en la matière, afin de réduire les pertes de recettes et d’améliorer la fluidité du trafic aux postes de péage.

Créé par décret en 2016, à la suite de la transformation du Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B), le Fonds spécial routier du Burkina est la structure chargée de mobiliser les ressources pour la réalisation des projets routiers.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata