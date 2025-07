BURKINA-MINES-CODE-VULGARISATION

Burkina : Le nouveau Code minier expliqué aux exploitants de carrières

Ouagadougou, 24 juillet 2025 (AIB)-Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières a lancé une conférence de vulgarisation du nouveau Code minier adopté en 2024. Destinée aux exploitants de substances de carrières, cette rencontre vise à renforcer leurs connaissances sur les droits, devoirs et innovations introduites par la réforme, en vue d’une exploitation plus responsable et durable.

Organisée par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières (MEMC), cette session s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre effective du nouveau Code minier. Elle vise à renforcer les capacités des exploitants de substances de carrières sur leurs droits, leurs obligations, ainsi que sur les innovations introduites par cette réforme.

« Cette conférence vise à vous informer de manière claire et accessible sur vos droits, vos obligations, les opportunités offertes par le nouveau code, mais aussi sur les sanctions encourues en cas de non-conformité », a précisé M. Yaméogo, représentant du Secrétaire général du MEMC.

Parmi les innovations majeures figure une volonté affichée de promouvoir la participation accrue du secteur privé national dans l’exploitation des substances de carrières. « Le nouveau code fait la part belle aux nationaux, en leur accordant une priorité dans l’octroi des permis d’exploitation », a-t-il souligné.

Plusieurs entités ont pris part à la rencontre, notamment la Brigade nationale anti-fraude, l’Inspection technique des mines, la Direction des affaires juridiques et du contentieux, entre autres. Une diversité d’acteurs qui a permis des échanges francs et constructifs.

« Au regard de la qualité des participants et de l’expertise mobilisée, je suis convaincu que les discussions seront porteuses de résultats et de propositions concrètes », a affirmé le directeur général des Carrières, M. Touobèkourè Stanislas A. D. Méda.

La conférence a été ponctuée par des communications thématiques, suivies de débats interactifs entre les participants et les techniciens du ministère.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MZ/ata