Burkina : Le musée DↃLꜪꜪMA de Niaogho ouvre bientôt ses portes pour préserver le patrimoine culturel du pays Bissa

Ouagadougou, 26 sept. 2025 (AIB)-Le musée privé DↃLꜪꜪMA de Niaogho, implanté dans la région du Nakambé, ouvrira officiellement ses portes le 29 novembre 2025, afin de collecter, préserver et valoriser le patrimoine culturel du pays Bissa, a appris l’AIB.

Selon la représentante du promoteur, l’inspectrice de l’enseignement de base Nébamboré Mariam Guébré, l’initiative vise à faire connaître la civilisation Bissa, pour amener les enfants à comprendre ce qui s’est passé dans cette civilisation, établir un parallèle entre l’ancien temps et aujourd’hui, et, partant de là, canaliser l’éducation à partir des cultures.

Le musée DↃLꜪꜪMA entend rassembler divers objets liés à la civilisation Bissa en voie de disparition, parmi lesquels des outils agricoles, de tissage, de filature, des instruments de musique traditionnelle, ou encore le panier de la mariée.

La parenté à plaisanterie ainsi que la diversité des habitats traditionnels Bissa, Mossi, Gouroussi et Peul y sont également représentées.

Pour Ali Lougué, technicien de musée à la retraite impliqué dans le projet, la création de cet espace est une réponse à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a encouragé l’érection d’un musée dans chaque région.

« Le musée est implanté à Niaogho, mais il fait revivre tout le patrimoine du pays Bissa dans la région du Nakambé », a-t-il confié.

L’édifice comprend deux composantes : une partie musée et un centre culturel doté d’un podium destiné à accueillir des nuits culturelles et des activités scolaires.

Les promoteurs exhortent les communautés Bissa à considérer le musée comme un lieu d’apprentissage de leur histoire, et à contribuer davantage à la collecte des objets patrimoniaux, malgré certaines réticences observées.

L’annonce a été faite à Niaogho, en marge du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), au cours d’une excursion touristique dénommée Educ’Tour 2025.

Cette activité a permis à une trentaine de journalistes et d’opérateurs touristiques du Burkina, du Mali, du Cameroun et de la France, de découvrir les richesses culturelles de la région du Nakambé, invitée d’honneur de cette 15e édition.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

DNK/ata