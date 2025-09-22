Burkina-Faso-Mêbo-Soutien

Burkina : le Mouvement pour la culture de la paix et l’amour de la patrie offre 5 tonnes de ciment

Ouagadougou, 21e sept2025 (AIB)- A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la paix, le Mouvement pour la culture de la paix et l’amour de la patrie (MCPAP) a offert, ce dimanche 21 septembre 2025, 5 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Dans le cadre de la journée internationale de la paix, nous avons tenu à apporter notre contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo pour l’édification de notre pays », a affirmé le trésorier du mouvement, Serge Théophile de la Paix Batiébo.

Selon lui, ce don composé de 5 tonnes de ciment a été possible grâce à des fonds collectés lors d’un gala de charité.

Serge Théophile de la paix Batiebo a par ailleurs souligné qu’en plus du don, les membres du mouvement prêteront leur force physique pour la construction du pays.

« L’initiative Faso Mêbo est un moyen pour chaque citoyen de participer directement au développement du Burkina », a-t-il souligné.

M. Batiebo a invité l’ensemble de la population à mettre la main dans la pâte, soutenant que « c’est un acte de patriotisme, d’amour pour sa patrie ».

Le Mouvement pour la culture de la paix et l’amour de la patrie est une association à but non lucratif, apolitique et qui prône le vivre- ensemble des citoyens, la promotion de la paix et l’amour de la patrie.

