Burkina : Le ministre Nacanabo ouvre la 2ᵉ édition du Prix de l’Innovation du ministère en charge de l’Économie

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB)-Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo a présidé lundi la montée solennelle des couleurs et a profité de l’occasion pour lancer la 2ᵉ édition du Prix de l’Innovation du ministère de l’Économie et des Finances (PRINNOV-MEF).

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Economie et des Finances Dr Aboubakar Nacanabo a indiqué que, dans un contexte où chaque service public doit se réinventer, son ministère a très tôt compris que la créativité, la rigueur et l’esprit d’initiative constituent les premiers moteurs de la performance publique.

Selon lui, c’est cette conviction qui a guidé l’instauration du Prix de l’Innovation du ministère de l’Économie et des Finances (PRINNOV-MEF), un cadre destiné à révéler l’ingéniosité, l’engagement et la capacité de proposition des structures du ministère.

Il a expliqué que le prix récompensera les initiatives créées ou mises en œuvre au cours des années 2024 et 2025, afin de renforcer une culture durable de l’innovation au sein du département.

Le ministre Nacanabo a précisé que les prix s’articulent autour de trois distinctions : le prix Créativité pour les idées encore au stade de concept, le prix Émergence pour les projets en développement, et le prix Excellence pour les innovations déjà mises en œuvre.

Il a ajouté que ces distinctions seront complétées par des prix spéciaux, notamment le prix spécial Performance organisationnelle, le prix spécial Souveraineté et résilience économique, et le prix spécial Meilleur engagement citoyen.

« Le calendrier prévoit la réception des fiches de candidature du 22 décembre 2025 au 15 janvier 2026 », a souligné le ministre Nacanabo.

Il a appelé l’ensemble des directions, services de missions et structures déconcentrées à s’approprier pleinement cette deuxième édition.

À vous de jouer, et rendez-vous au soir du vendredi 30 janvier 2026 pour célébrer le fruit de l’audace », a laissé entendre M. Nacanabo.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/hey/ata