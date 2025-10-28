Burkina-Semaine-Nationale-Lutte-Contre-Cybercriminalité

Burkina : Le ministre Mahamadou Sana invite les jeunes à faire du numérique un outil d’innovation pas de nuisance

Ouagadougou, 28 oct. 2025 (AIB)-Le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou Sana, a exhorté mardi les jeunes burkinabè à utiliser le numérique comme un levier d’innovation, plutôt qu’un instrument de nuisance, lors de l’ouverture de la première édition de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité (SNLC).

Organisée par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), cette Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité se déroule du 27 au 31 octobre 2025, sous le thème : « Bâtir une résilience nationale face à la cybercriminalité : un impératif pour la paix, la sécurité et la souveraineté numérique du Burkina Faso ».

Le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana a rappelé que l’internet et les technologies de l’information et de la communication offrent des opportunités immenses pour l’éducation, le commerce, la gouvernance et la cohésion sociale. Mais ces mêmes outils, lorsqu’ils sont détournés de leur finalité, deviennent des armes redoutables entre les mains de cybercriminels sans frontières, déplore-t-il.

« Vols de données, escroqueries en ligne, usurpation d’identité, diffusion de fausses informations, atteintes à la vie privée ou encore piratages massifs de systèmes informatiques sont autant de menaces qui fragilisent la paix sociale, la sécurité économique et la souveraineté numérique de notre pays », a déploré le ministre.

La Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité constitue selon le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou Sana, un cadre de réflexion, d’échanges, de formations et de sensibilisation pour renforcer la prévention, la collaboration et la résilience collective face aux menaces du cyberespace.

« C’est ensemble que nous bâtirons cette résilience nationale qui nous permettra de préserver notre paix, notre sécurité et notre souveraineté numérique », a soutenu Mahamadou Sana.

Selon les dires du Commandant de la BCLCC, le Commissaire principal de police, Bantida Samire Yoni, entre 2020 et 2024, plus de 6,7 milliards FCFA comme préjudice financiers ont été enregistrés au titre d’escroqueries et atteintes commises dans le cyberespace national.

Pour lui, ces pertes traduisent non seulement l’ampleur du phénomène, mais aussi la nécessité urgente d’une mobilisation collective pour protéger les citoyens et préserver la stabilité numérique du Burkina Faso.

Cette première édition marque une étape décisive dans la consolidation de la vision commune d’un cyberespace burkinabè plus sûr, plus responsable et plus souverain, a dit le commissaire principal de police, Bantida Samire Yoni.

Depuis sa création, la Brigade Centrale de lutte contre la cybercriminalité s’est imposée comme un acteur clé dans la prévention, la détection et la répression des infections en matière informatique ou celles commises à travers la technologie de l’information et de la communication.

Des panels, des caravanes de sensibilisation, des sessions de formation, un tournoi maracana, des journées portes ouvertes, et une nuit des acteurs seront autant d’activités prévues au cours de cette semaine.

