Burkina : Le ministre Ismaël Sombié lance le Projet de sécurité de l’eau à Kadomba

Kadomba, 27 juin 2025 (AIB) – Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a procédé ce vendredi 27 juin 2025, au lancement officiel du Projet de sécurité de l’eau au Burkina Faso (PSE-BF), dans le village de Kadomba, commune de Satiri. Ce lancement a marqué le début des travaux de réhabilitation du barrage local.

D’un coût global de 92,07 milliards de FCFA, financé par la Banque mondiale et le gouvernement burkinabè, le PSE-BF vise à renforcer la sécurité des barrages, améliorer les services d’irrigation, protéger les bassins versants et accroître la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Il couvrira sept régions : Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Hauts-Bassins, Plateau-Central, Sud-Ouest et Nord.

Le ministre d’État Ismaël Sombié a exhorté les entreprises en charge à réaliser des travaux de qualité, en insistant sur l’impact tangible des infrastructures sur les communautés. « Les projets doivent laisser des impacts sur la population », a-t-il déclaré.

Selon le ministre d’État, sur les 973 barrages recensés au niveau national, 425 sont en état de délabrement, soit environ 41 %.

Le projet prévoit la réhabilitation de 38 barrages (dont 20 par l’ONBAH), la construction de 2 nouveaux barrages, le confortement de 50 barrages défaillants, le curage de 40 autres, ainsi que la mise en place de 3 brigades d’intervention d’urgence. En outre, il est prévu l’aménagement ou la réhabilitation de 3 073 hectares de périmètres irrigués, la réalisation de 10 bassins piscicoles, 400 forages agricoles, l’empoissonnement de 15 plans d’eau et la restauration de 5 000 hectares de terres dégradées.

Sur le plan institutionnel, le PSE-BF prévoit le renforcement des capacités à travers la mise en place de 80 comités d’usagers de l’eau (CUE) et 7 comités locaux de l’eau (CLE), ainsi que des formations destinées aux acteurs impliqués dans la gestion des ressources hydrauliques.

Selon le coordonnateur du projet, Kepian Drabo, environ un million de personnes bénéficieront directement du PSE-BF, parmi lesquelles 30 000 agriculteurs, 1 000 pêcheurs et 500 éleveurs. Les ménages ruraux, les déplacés internes et les institutions en charge de la gestion de l’eau seront également touchés par les retombées positives du projet.

Présent à la cérémonie, le président de la délégation spéciale de Satiri, Emmanuel Ouédraogo, a salué cette initiative qui va considérablement soulager les populations locales. Il a souhaité que la superficie irriguée soit élargie pour accroître les impacts du projet.

Agence d’Information du Burkina