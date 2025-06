Burkina-Volontariat-Formation-Entreprenariat- GIP-PNVB

Burkina : Le ministre en charge de l’emploi lance la formation de 3500 volontaires en auto emploi

Ouagadougou, 12 juin 2025 (AIB)- Le ministre des Sports de la jeunesse et de l’emploi, Roland Somda a lancé jeudi, à Ouagadougou, les sessions de formation de 3500 jeunes volontaires et post volontaires en auto emploi dans les 13 régions du Burkina Faso, a constaté l’AIB.

Organisée par Le Groupement d’Intérêt public – Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), cette initiative vise à créer un pont entre le volontariat, l’emploi et l’auto emploi des jeunes pour un Burkina Faso plus développé et résilient.

Ces formations prévues pour 3 jours visent à doter les bénéficiaires d’outils nécessaires à leur insertion professionnelle, notamment à travers la promotion de l’auto-emploi, la formation qualifiante, et l’acquisition de compétences entrepreneuriales et techniques, a indiqué le ministre Somda.

Pour lui, le volontariat est une école de citoyenneté avec laquelle beaucoup de pays se sont construits, le visage vivant de l’engagement citoyen, l’ambassadeur du développement participatif et le pilier de la cohésion sociale.

Les formations sont placées sur le thème : « Volontariat national : un levier stratégique d’engagement patriotique au service du renforcement des capacités et de la promotion de l’insertion professionnelle ».

Le Directeur général GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, a souligné que la formation a été initiée pour accompagner ces bénévoles qui, pour la plupart, sont exposés après leurs missions aux réalités du chômage et du sous-emploi.

A l’en croire, ces volontaires méritent cet accompagnement car leur choix est bien plus qu’un simple acte de générosité: c’est un véritable engagement citoyen, une contribution concrète au bien-être collectif.

Le représentant des volontaires, Souleymane Baro, a remercié au nom de ses camarades, le Programme national de Volontariat qui, selon lui, contribue depuis 2008 à faire des jeunes des citoyens modèles et accomplis.

Il s’est réjoui de l’initiative qui va renforcer leurs compétences et les préparer à intégrer activement le monde professionnel, soit par l’emploi salarié, soit par l’auto-emploi ou l’entrepreneuriat.

Agence d’information du Burkina

YOS/BBP/AS