Burkina : Le ministre Baro sensibilise sur l’utilisation des emballages durables réutilisables, en marge d’une opération de salubrité

Ouagadougou, 12 avr. 2025 (AIB) – Le ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, Roger Baro, a sensibilisé samedi au quartier Silmiyiri dans l’arrondissement 16 de Ouagadougou, des alimentations et pharmacies sur l’utilisations des emballages durables et réutilisables, au cours d’une opération de salubrité autour du marché de Slimiyiri et de Kamboincin.

« Nous sommes dans une alimentation pour vérifier la mise en œuvre de la loi 045 sur les emballages et sachets plastiques. Parce que pour l’ordre et la discipline, nous devons nous procurer de sachets et emballages durables et réutilisables », a indiqué le ministre en charge de l’environnement, Roger Baro.

Selon M. Baro les alimentations dépensent des fortunes dans l’achat des sachets en plastiques qu’ils offrent aux usagers.

« Cet argent peut être utilisé pour commander des sacs réunissables qu’ils vont vendre à un coût modéré aux usagers, qui vont l’utiliser plusieurs fois. Cela va permettre de diminuer la quantité de déchets plastiques dans l’environnement », a-t-il conseillé.

Il s’est réjoui que les responsables de l’alimentation sont réceptifs aux sensibilisations.

Avant ces séances de sensibilisation, le ministre Baro a lancé la journée de salubrité du marché de Silmiyiri. Munis de pelles, balais et brouettes, le ministre en charge de l’assainissement, entouré de ses collaborateurs et des populations « s’attaquent » aux ordures autour du marché de Silmiyiri.

Pour le ministre, cette action d’assainissement répond à l’appel du chef de l’Etat : « pour ordre l’ordre et la discipline en matière d’assainissement, je m’engage ».

Il a invité les populations à avoir « des poubelles à domicile, au marché ou au service ». Il les a également exhortées à s’abonner aux services d’enlèvement des déchets et à disposer des fosses communes où jeter les eaux usées. « Chaque ménages ou services doit avoir des toilettes appropriées », a insisté le chef du département de l’environnement.

Cette opération de sensibilisation et d’assainissement entre dans le cadre de la célébration de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotiques et de participation citoyenne, décrétées par le gouvernement burkinabè.

La loi 045 sur les emballages et sachets en plastiques est entrée en vigueur le 9 janvier 2025, mais les consommateurs ont 6 mois pour s’y conformer, sous peine de sanction. Elle porte sur l’interdiction totale des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Cette interdiction concerne tous les types d’emballages et de sachets plastiques qu’ils soient biodégradables ou non à usage unique ou encore jetables.

Agence d’information du Burkina

