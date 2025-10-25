Burkina : Le ministère de la Sécurité offre 55 tonnes de ciment à “Faso mêbo”

Ouagadougou, 25 octobre 2025 (AIB)-Le ministère de la Sécurité a remis samedi un don d’une valeur de sept millions de FCFA à Faso Mêbo dans l’objectif de contribuer à l’embellissement du Burkina Faso.

D’un montant total de 7 millions de francs CFA, correspondant à près de 55 tonnes de ciment, la contribution du ministère vient renforcer les efforts de construction et d’embellissement des villes engagés dans le cadre de cette initiative. En plus de l’appui matériel, les agents du ministère se sont mobilisés sur le terrain pour fabriquer, convoyer et poser des pavés sur différents sites.

Selon le commandant Ahmed Ouédraogo, secrétaire général du ministère de la Sécurité, cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui prône la construction du Burkina Faso par ses propres fils et filles.

« Aujourd’hui, le ministère de la Sécurité, au-delà de ses missions de terrain pour la restauration de l’intégrité du territoire, a décidé de soutenir activement l’initiative “Faso mêbo”. C’est une action citoyenne qui traduit notre engagement à participer à l’édification du pays », a-t-il indiqué.

Le secrétaire général a salué la forte mobilisation du personnel qui, malgré une semaine professionnelle chargée, a tenu à répondre présent à cet appel citoyen.

« Nous félicitons l’ensemble du personnel pour son sens du devoir et sa disponibilité. En ce samedi, il a sacrifié son temps de repos pour contribuer à l’embellissement de nos villes », a-t-il déclaré.

Pour le commandant Ouédraogo, l’initiative “Faso mêbo” produit déjà des résultats concrets sur le terrain.

« Nous constatons des ruelles pavées, des carrefours réhabilités, des voies transformées. C’est le signe d’un véritable changement de visage de nos cités », a-t-il souligné, tout en encourageant la poursuite de cette dynamique.

Il a enfin invité tous les citoyens burkinabè à s’inspirer de cette action et à œuvrer, chacun à son niveau, pour la transformation de leur cadre de vie. « Personne ne viendra construire notre pays à notre place », a-t-il martelé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BO/ata