Burkina : Le ministère allemand de l’éducation remet des équipements scientifiques d’une valeur 200 millions de FCFA à l’Université Joseph KI-ZERBO

Ouagadougou, 8 mai 2025 (AIB) – Une délégation du ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF), conduite par le Dr Christoph Rövekamp, chef de la division « Énergie et Technologies de l’Hydrogène Vert » a remis jeudi à l’Université Joseph KI-ZERBO, des équipements scientifiques de pointe d’une valeur de 200 millions de FCFA, et procéder à la pose de la première pierre d’un bâtiment devant servir les activités de recherche en énergie et hydrogène vert.

La liste du don est composée, entre autres, de stations météorologiques, d’analyseurs de qualité d’air, de conductivimètres, de dataloggers, d’un photomètre, de pyranomètres, d’albédomètres, d’un suiveur solaire, d’analyseurs de modules solaire PV, de solarimètres.

Il est constitué également d’un banc de test mécanique didactique, de balances de précision, de modules solaires organiques et d’un système complet de production d’hydrogène vert (pile à combustible PEM, d’électrolyseur PEM, système de stockage d’hydrogène, purificateur d’eau et régulateur de pression).

Le bâtiment en construction est de type Rez-de-chaussée plus un étage (R+1) constitué de 10 bureaux, de 2 salles de cours, d’une salle de doctorants, d’un laboratoire, de magasins et d’une salle de réunion.

Ce don s’inscrit dans le cadre des projets mis en œuvre par le Centre ouest Africain de service scientifique sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL), financé par le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF).

Agence d’information du Burkina