Burkina : Le match Burkina # Egypte et l’offensive agropastorale et halieutique en couverture des journaux

Ouagadougou, 9 sept. 2025 (AIB) – Les parutions du jour font écho de la visite terrain du Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans la région des Tannounyan, dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique, sans oublier la confrontation entre les Etalons et les Pharaons d’Egypte cet après-midi au stade du 4 août 2025 après sa réouverture, pour le compte de la 8ème journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

« Burkina # Egypte : Les Etalons prêts à en découdre cet après-midi », affiche à sa manchette, le quotidien d’Etat Sidwaya.

Le journal public rapporte que le sélectionneur des étalons Brama Traoré s’est exprimé hier lundi à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse, à l’occasion de la confrontation contre l’Egypte comptant sur la 8ème journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Pour Sidwaya, le coach des Etalons Brama Traoré s’est dit confiant quant à une victoire contre les Pharaons cet après-midi.

Le doyen des quotidiens privés au Burkina Faso, L’observateur Paalga, soutient que Brama Traoré reste serein malgré l’enjeu de la rencontre.

Le quotidien L’Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, renchérit que selon l’entraîneur Brama Traoré, les Etalons sont décidés à battre l’Egypte au cours de leur premier match officiel au stade de 4 août après sa réouverture.

Le journal privé Aujourd’hui au Faso s’exclame à sa première page « Eliminatoire Coupe du Monde : Burkina Egypte : le match à ne pas perdre ! ».

Sur un autre volet, le même journal fait cas de la visite du Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans la région des Tannounyan, dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique.

Le confrère indique que par la même occasion, le chef du gouvernement s’est rendu hier lundi, dans la ferme Kelem, spécialisée dans la production d’alevins et à la plaine rizicole de Karfiguéla.

Le quotidien d’Etat Sidwaya, de son côté, précise que les exploitations agricoles présagent de bonnes moissons dans la région des Tannounyan.

L’Observateur Paalga fait remarquer que le Premier ministre était en mode koob naaba lors de sa visite dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique.

Et au quotidien privé bobolais de conclure que des perspectives de récoltes encourageantes sont attendues dans les Tannounyan.

