Burkina-Foncier-Sécurité-Décret

Burkina : le gouvernement déclare d’utilité publique urgente un terrain de la Région des Koulsé pour des travaux militaires

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a adopté, en Conseil des ministres, un décret déclarant d’utilité publique urgente un projet de travaux militaires sur un terrain situé dans la Région des Koulsé.

Le site concerné, d’une superficie de 57,6 hectares, est situé à l’ouest de la route nationale n°22, reliant Ouagadougou à Kongoussi. Il fait depuis plus de 70 ans l’objet d’un conflit foncier récurrent entre le village de Yilou et un hameau de culture, Zaonna, rattaché au village de Saorzi.

Ce différend a connu une recrudescence les 31 octobre et 1er novembre 2025, provoquant de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.

Face à cette situation jugée préjudiciable à la cohésion sociale et à la paix dans la zone, l’État a décidé d’exproprier le terrain litigieux afin de permettre la réalisation du projet de travaux militaires.

Le décret adopté vise la libération du site par les éventuels titulaires de

droits réels immobiliers ou les occupants, en vue de mettre fin définitivement au conflit foncier et de faciliter la mise en œuvre du projet.

Agence d’Information du Burkina (AIB)