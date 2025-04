Burkina : Le gouvernement compte construire une UFR en Sciences et Techniques et une cité universitaire à Dori

Ouagadougou, 16 avril 2025 (AIB) – Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement burkinabè a adopté un décret portant sur la construction d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire pour le Centre universitaire de Dori.

Selon le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima THIOMBIANO, le Burkina Faso, en partenariat avec des bailleurs, a obtenu un financement pour la réalisation de ces infrastructures.

La décision a été entérinée à travers un décret portant déclaration d’utilité publique urgente du projet de construction de l’UFR/ST et de la cité universitaire.

Le ministre a indiqué que le financement a été acquis depuis 2020.

« Un site avait été identifié, mais force est de constater qu’à ce jour, les travaux n’ont pas pu démarrer, en raison de l’indisponibilité de ce site. Malgré les nombreuses discussions et négociations menées, le terrain reste toujours inaccessible pour l’implantation des infrastructures », a-t-il expliqué.

Pour rappel, le Centre universitaire de Dori a été créé en 2018, avec cinq filières, à savoir : Production et santé animales (PSA), Mines et carrières, Sciences économiques et de gestion, Lettres modernes et Socio-anthropologie.

Agence d’Information du Burkina

