Burkina : Le gouvernement appelle les travailleurs à maintenir le cap en cette fin d’année

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB)-Le porte-parole du gouvernement burkinabè, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a exhorté lundi, les travailleurs à maintenir la rigueur en cette fin d’année par l’assiduité et le respect des horaires de service.

Le ministre de la Communication Pingdwendé Gilbert Ouédraogo accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a présidé la montée des couleurs ce lundi 1er décembre 2025 au sein du bâtiment administratif.

Dans son discours, le ministre a rappelé que onze mois se sont écoulés et que la première semaine du dernier mois de l’année s’ouvre comme un moment d’évaluation et d’introspection.

Il a salué les efforts fournis tout au long de l’année 2025 par le gouvernement et, plus largement, par l’État burkinabè sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon lui, « il ne s’est pas passé un seul jour durant les onze mois sans décisions, innovations ou réformes ».

Le ministre a souligné que les Burkinabè attendent désormais les sessions du Conseil des ministres non plus seulement pour les nominations, mais surtout pour prendre connaissance des réformes engagées.

Les récentes mesures portant notamment sur le Code du travail illustrent, selon lui, la volonté résolue du gouvernement de créer des conditions de vie et de travail plus favorables pour l’ensemble des citoyens.

Il a rappelé que ces réformes visent à permettre à chaque Burkinabè, y compris le citoyen lambda, de bénéficier progressivement d’un mieux-être. Toutefois, il a insisté sur la nécessité pour les travailleurs d’être non seulement conscients de leurs droits, mais également de leurs obligations.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le ministre a exhorté les agents publics à ne pas baisser la garde.

« Même le 31 décembre, l’administration publique fonctionne et doit offrir des prestations de qualité », a-t-il rappelé.

Il a ainsi insisté sur l’obligation d’assiduité et de ponctualité, principes qu’il qualifie de cardinaux pour tout travailleur. La révolution progressiste populaire, a-t-il dit, exige un engagement constant et continu.

Le ministre Ouédraogo a instruit les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines de veiller quotidiennement à la présence effective à 7h30mn de tous les collaborateurs à leur poste de travail.

Pour lui, les résultats engrangés au cours des onze premiers mois doivent motiver chacun à maintenir le cap.

Agence d’Information du Burkina

