Burkina : Le gouvernement annonce l’expropriation de 37 actionnaires minoritaires de la SN SOSUCO

Ouaga, 18 sept. 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres de ce jeudi présidé par le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a décidé de l’expropriation de 37 actionnaires minoritaires détenant 305 actions au sein de la SN SOSUCO au regard de leur non réactivité à son offre.

Selon le porte parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, l’État burkinabè est l’actionnaire majoritaire de la SN SOSUCO suite au rachat des parts de SUCRE PARTICIPATION.

L’objectif de ce rachat vise à assurer la continuité de l’approvisionnement en sucre de qualité et de préserver l’outil de production, a souligné le ministre dans son compte rendu.

C’est dans cette même dynamique que le gouvernement a décidé de racheter un résiduel de 1824 actions détenues par 45 actionnaires minoritaires.

Sur ces 45, l’État a pu reprendre les participations de huit actionnaires minoritaires dont sept à titre onéreux et un à titre gratuit pour un nombre total de 1519 actions acquises.

Le portefeuille résiduel restant est de 305 actions, soit 0,0375% du capital social.

Au regard de la non réactivité des 37 actionnaires détenant ces 305 actions, le Gouvernement à décidé de procéder à l’expropriation des actionnaires concernés, précise le ministre.

