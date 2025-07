BURKINA – ÉCONOMIE RURALE – FONDS DUMU KA FA – FINANCEMENT

Burkina : Le fonds Dumu Ka Fa redonne une santé financière à l’entreprise Kokuma SA grâce à un financement de 450 millions FCFA

Ouagadougou, 2 juillet 2025 (AIB) – Le fonds Dumu Ka Fa a accordé un financement de 450 millions de FCFA à l’entreprise Kokuma SA, basée à Bagré, dans la région du Centre-Est, dans le cadre de la relance de l’économie rurale, permettant ainsi à cette unité industrielle d’éviter un bilan négatif.

Spécialisée dans la transformation du riz local, Kokuma SA a connu un tournant décisif grâce à ce soutien, qui lui a permis d’améliorer sa performance et d’assurer sa survie économique.

« N’eût été le fonds Dumu Ka Fa, Kokuma SA n’aurait pas pu réaliser un résultat positif l’an dernier », a affirmé le directeur général de l’entreprise, l’abbé Jean Paul Yoda.

Grâce à ce financement, l’entreprise a pu accompagner ses producteurs pour accroître leur capacité de production, renforcer les rendements agricoles et s’approvisionner en matière première.

Selon M. Yoda, Kokuma SA a pu collecter environ 1 800 tonnes de riz brut auprès des sociétés coopératives. Cette matière première a permis d’exécuter un marché de 750 tonnes de riz blanc local 25 % brisure avec la SONAGESS, ainsi qu’un autre marché de 735 tonnes avec le PAM (Programme alimentaire mondial).

Avant le financement, l’entreprise comptait 11 employés permanents et trois équipes de huit saisonniers. Avec l’augmentation des commandes et des capacités de production, elle est désormais passée à cinq équipes et a renforcé son effectif permanent, désormais de 14 personnes, en recrutant notamment une caissière, un responsable de stock et un agent commercial.

M. Yoda a souligné que les principaux avantages de la collaboration avec le fonds Dumu Ka Fa résident dans son taux d’intérêt très bas (5 %), la facilité d’accès aux financements, ainsi que l’accompagnement technique dont bénéficient les structures appuyées. Il a également salué la présence d’un personnel de suivi sur le terrain, chargé de veiller à la bonne utilisation des fonds.

Il s’exprimait lors d’une visite des agents du fonds Dumu Ka Fa dans les locaux de Kokuma SA.

Pour le prêtre-entrepreneur, la mise en place du fonds DKF contribue au développement local, au renforcement des capacités des acteurs ruraux, à l’autosuffisance financière des entreprises, et constitue un levier important pour le développement de l’agriculture et l’amélioration des conditions de vie des producteurs.

« Un grand merci aux autorités du pays, au personnel du fonds DKF et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion de ce mécanisme de financement », a-t-il exprimé avec reconnaissance.

Créé en février 2024 par le gouvernement burkinabè, le fonds Dumu Ka Fa vise à répondre aux besoins de financement des acteurs agropastoraux et halieutiques, en soutenant des projets porteurs à fort impact rural.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata