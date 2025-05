BURKINA-SANTE-DISTRICT-BASKUY-DON-SANG

Burkina : Le district sanitaire de Baskuy veut collecter une centaine de poches de sang au profit des combattants

Ouagadougou, 23 mai 2025 (AIB)- Le district sanitaire de Baskuy (arrondissement 1) a initié vendredi, une collecte de 100 poches de sang pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la reconquête du territorial.

« Le sang est un produit vital pour l’être humain. Nous pouvons être dans le besoin un jour et c’est pour cela que notre district sanitaire a décidé de collecter des poches de sang au profit des forces combattantes et des malades hospitalisés dans le besoin », a confié le Médecin chef du district sanitaire (MCD) de Baskuy, Dr Ursule Bambara.

Selon le MCD, cette initiative s’inscrit à la fois dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne et de la première édition des journées d’excellence organisée par le district.

Dr Bambara a précisé qu’une centaine de poches de sang sera collectée pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans les actions de reconquête du territoire ainsi que les malades hospitalisés qui sont dans le besoin.

Elle a par ailleurs signalé que l’opération a été possible avec le soutien des tous agents du district sanitaire, la population riveraine, les agents de santé à base communautaire (ASBC) et les autorités religieuses et coutumières.

La première responsable de la structure sanitaire a aussi fait remarquer que cette journée est suivie d’une campagne de dépistage des lésions précancéreuses dans l’ensemble des formations sanitaires du district de Baskuy.

A ses dires, l’initiative du dépistage du cancer du col de l’utérus consiste à prévenir et détecter tôt chez les femmes et les jeunes filles pour leur mieux-être sanitaire.

«Aujourd’hui, aucune femme ne doit mourir du cancer du col de l’utérus et nous avons profité de l’occasion pour sensibiliser les femmes et les inviter à se faire dépister massivement », a-t-elle affirmé.

L’agent collecteur de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Alidou Ouédraogo, s’est réjoui de l’engouement de la population autour de l’opération du don de sang.

M. Ouédraogo par ailleurs ingénieurs en sciences infirmières et obstétricales a apprécié l’initiative du district sanitaire de Baskuy qui permet de sauver des vies.

Il a aussi exhorté tous les autres districts sanitaires à emboiter les pas de celui de Baskuy pour organiser des journées de collete de sang à l’endroit des populations.

L’un des donneurs de sang, Eugène Ouédraogo, dit être venu au CMU de Gounghin offrir un peu de sang aux malades.

« Je suis très fier de cette opération du don de sang du district sanitaire de Baskuy qui va soulager plus les FDS et les VDP », a confié M. Ouédraogo, un agent de santé à base communauté.

Hier jeudi, le district sanitaire de Baskuy a effectué une visite d’immersion à la grande chancellerie pour s’imprégner de son fonctionnement et de ses différentes missions.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS/ATA