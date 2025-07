Burkina-Rencontre-Directeurs-Régionaux-Douanes

Burkina : Le DG de la douane sollicite l’accompagnement des responsables déconcentrés dans la mise en œuvre des missions assignées à l’institution

Ouagadougou, 7 juil. 2025 (AIB) – Le Directeur général (DG) des douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a tenu lundi à Ouagadougou, une réunion avec les Directeurs régionaux des douanes et les chefs de bureaux, en vue de solliciter l’accompagnement actif de tous les responsables déconcentrés dans la mise en œuvre efficace des missions assignées à l’administration douanière.

Cette rencontre stratégique visait à rappeler les grandes orientations de la Direction générale des douanes (DGD) et à solliciter l’accompagnement actif de tous les responsables déconcentrés dans la mise en œuvre efficace des missions assignées à l’administration douanière, dans un contexte marqué par des objectifs de plus en plus ambitieux, indique les services de communication de l’institution.

Selon la même source, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafandé, a insisté sur le respect de la réglementation douanière, la rigueur dans le travail et, surtout, l’esprit d’équipe, des valeurs essentielles pour l’atteinte des résultats attendus.

Les Directeurs régionaux et chefs de bureaux, à leur tour, ont salué cette initiative fédératrice du premier responsable des douanes. Ils ont exprimé leur totale adhésion à sa vision et réaffirmé leur engagement à œuvrer dans la cohésion et la synergie pour relever les défis communs, ajoute-t-elle.

En rappel, un objectif de recettes de 1 253 595 489 000 FCFA a été assigné à la direction générale pour l’année 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK-ata