Burkina : « Le développement du pays viendra de notre capacité à bâtir une économie forte, guidée par une volonté politique ferme », ministre

Ouagadougou, 25 nov. 2025 (AIB) – « Le développement de notre pays repose sur votre capacité à bâtir une économie forte, unie et fondée sur les ressources nationales », a affirmé mardi le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Serge Poda, lors de l’inauguration de la nouvelle unité industrielle SN-BRAFASO par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Le développement de notre pays ne viendra pas d’autrui, pas d’aides conditionnées ou d’importations massives, mais de notre capacité à nous unir et bâtir une économie forte, ancrée sur nos ressources propres et guidée par une volonté politique cohérente et ferme », a indiqué le ministre chargé de l’industrie, Serge Poda.

Selon M. Poda, la SN-BRAFASO illustre la vision des plus hautes autorités qui, par patriotisme et conviction, impulsent une dynamique irréversible de progrès au service des populations.

Pour lui, l’ouverture de cette usine démontre que le Burkina « refuse désormais les dépendances, les monopoles étouffants et les manœuvres visant à freiner sa souveraineté économique ».

Dotée d’une capacité annuelle de 600 000 hectolitres pour son compartiment Brasseries, la SN-BRAFASO lance deux produits phares : BRAF’OR et BRAFASO, tout en ambitionnant d’élargir sa gamme aux sucreries et à l’eau.

L’investissement, entièrement financé sur ressources nationales à hauteur d’environ 21 milliards FCFA pour la phase Brasseries, permettra la création de centaines d’emplois directs et de milliers d’emplois indirects.

Depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, le Burkina Faso s’est engagé dans une dynamique d’industrialisation marquée par l’ouverture de plusieurs unités industrielles.

Agence d’information du Burkina

