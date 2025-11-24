Burkina : Le CSC lance un atelier dédié à la lutte contre la désinformation et les propos haineux

Koudougou, 24 nov. 2025 (AIB) – Le Conseil supérieur de la communication (CSC), en partenariat avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DECAF), a ouvert ce mardi à Koudougou un atelier de formation de trois jours, consacré aux enjeux et à l’usage des plateformes numériques dans la lutte contre la désinformation et les discours de haine.

L’atelier a regrouper les délégués régionaux, les représentants provinciaux, les influenceurs, les blogueurs, les leaders religieux et coutumiers.

Le président du CSC, Windingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a souligné que depuis novembre 2023, l’institution a désormais le pouvoir de contrôler non seulement les médias traditionnels, mais aussi les plateformes numériques comme Facebook, TikTok, YouTube ou X, en particulier celles et ceux qui produisent du contenu et comptent au moins 5 000 abonnés.

Selon lui, l’ampleur des campagnes de désinformation, la multiplication des comptes anonymes et la sophistication croissante des techniques de manipulation exigent un renforcement des capacités des agents du CSC, des blogueurs, des web-activistes, des médias en ligne et des leaders coutumiers et religieux.

Le président du CSC a expliqué que les modules de la formation porteront sur la régulation des réseaux sociaux, la lutte contre la désinformation et les discours de haine, les techniques de fact-checking, les opportunités et enjeux du numérique, la cybercriminalité sans oublier les outils de veille et d’analyse des discours en ligne.

Il a salué le partenariat dynamique avec le DECAF, qualifié de stratégique, et a exprimé sa reconnaissance aux experts mobilisés pour l’atelier.

Il a enfin appelé les participants à contribuer à « l’assainissement de l’espace numérique » et à la promotion de la paix.

Le conseiller national du DECAF, Sadou Sidibé, a rappelé que les défis informationnels s’étendent désormais « aux réseaux sociaux et aux espaces virtuels où se jouent parfois en silence les équilibres de notre cohésion sociale ».

Il a indiqué que le projet Espace civique, financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre de 2023 à 2025, arrive à terme ce mois-ci. Ce projet s’inscrit dans le pilier 4 du Plan d’action pour la stabilisation et le développement, consacré à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale.

M. Sidibé a présenté le DECAF comme l’un des plus grands centres mondiaux d’excellence en gouvernance du secteur de la sécurité, intervenant dans plus de 70 pays. Il a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le CSC et les acteurs nationaux pour répondre durablement aux défis numériques.

L’atelier adoptera une démarche participative, avec des communications, des travaux pratiques et des partages d’expérience.

Les participants travailleront sur les outils de veille, l’identification des manquements, les stratégies de déconstruction des contenus manipulatoires et les mécanismes de collaboration entre acteurs.

Agence d’information du Burkina

