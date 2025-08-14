BURKINA-FINANCE-SOUTIEN-PAIX

Burkina : Le COPIL fait le bilan de sa première phase

Ouagadougou, 12 août 2025 (AIB) – Le comité de pilotage (COPIL) des projets financés par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) a tenu, ce mardi 12 août, sa première session ordinaire de l’année 2025, présidée par le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga. Cette session avait pour objectif de dresser le bilan des activités exécutées au cours de la première phase et de formuler des recommandations pour améliorer les indicateurs.

« Nous estimons que ce taux de succès, évalué à 58 %, est satisfaisant au regard du contexte que nous connaissons », a affirmé le gouverneur.

Pour lui, malgré la situation actuelle du pays, le comité de pilotage des projets financés par le PBF a pu atteindre ce taux, a-t-il salué.

« La perspective, c’est de mettre en œuvre les recommandations qui permettront d’améliorer les indicateurs au cours de ce second trimestre, en cohérence avec les stratégies nationales et dans des conditions qui impacteront positivement la vie des populations laborieuses, en particulier les plus démunies », a ajouté le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga.

La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Carol Flore-Smereczniak, a rappelé que, de 2017 à 2024, le Burkina Faso a bénéficié d’un montant de 58,4 millions de dollars, soit un peu plus de 33 milliards de F CFA, du Fonds pour la consolidation de la paix.

Selon elle, ces ressources, octroyées sous forme de dons, ont permis d’appuyer les efforts du gouvernement pour renforcer la confiance entre l’État et les populations, promouvoir la gestion pacifique des conflits locaux et encourager la participation active des jeunes et des femmes à la résilience communautaire.

« Au premier semestre 2025, les interventions ont permis l’aménagement de 200 hectares de bas-fonds au profit de plus de 8 000 personnes, la réalisation de 22 forages et l’installation de 36 biodigesteurs. Les résultats préliminaires de l’évaluation indépendante du portefeuille PBF montrent une bonne capacité d’absorption, avec l’objectif d’atteindre 100 % d’exécution d’ici la fin de l’année », a-t-elle conclu.

Agence d’Information du Burkina

LN/OS/ATA