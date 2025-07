BURKINA-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-CELEBRATION-25E-ANNIVERSAIRE

Burkina : Le Conseil constitutionnel célèbre ses 25 ans sous le signe des réformes et de la proximité citoyenne

Ouagadougou, 21 juil. 2025 (AIB)- A l’occasion du 25e anniversaire de sa création, le Conseil constitutionnel a tenu lundi, à Ouagadougou, une conférence de presse marquant le lancement d’une série d’activités commémoratives visant à valoriser son rôle dans l’édification de l’Etat de droit et à renforcer sa proximité avec les citoyens.

« Nous célébrons aujourd’hui un quart de siècle d’existence d’une institution au cœur de notre démocratie », a déclaré le président du Conseil constitutionnel, Me Barthélémy Kéré.

Cette commémoration des 25 ans d’existence du Conseil constitutionnel sera marquée par plusieurs activités telles que l’organisation d’un colloque international prévu du 29 au 31 juillet à Ouagadougou sur l’évolution de l’institution sous le thème : « Deux décennies de fonctionnement du Conseil constitutionnel : contribution à la construction de l’État de droit et perspectives », des tournées régionales de sensibilisation, un renforcement de capacités, ainsi que la publication d’un recueil de jurisprudence annoté.

Selon le président du Conseil constitutionnel, Me Barthélémy Kéré, ces activités s’inscrivent dans une dynamique de réforme, avec pour ambition de rendre l’institution plus accessible, plus efficace, et plus enraciné dans les aspirations démocratiques du peuple burkinabè.

Il a invité les médias, partenaires et citoyens à s’approprier cette célébration comme un moment de réflexion collective. « Vingt-cinq ans, c’est un tournant. Ensemble, faisons-en un tremplin vers l’avenir », a-t-il indiqué.

A cette occasion l’institution a aussi dressé un bilan de son parcours, annoncé des réformes clés et réaffirmé son rôle central dans l’État de droit.

Créé en décembre 2002 à la suite des réformes issues du Forum national sur la Justice, le Conseil constitutionnel incarne la volonté d’un contrôle juridictionnel spécialisé et indépendant. Les missions essentielles de l’organe sont notamment le contrôle de constitutionnalité des lois et la proclamation des résultats des élections nationales.

Agence d’information du Burkina

