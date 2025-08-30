Burkina : Le congrès américain salue l’avancée de la reconquête territoriale

Ouagadougou, 30 août 2025 (AIB)-Le Congrès américain a salué hier vendredi, l’avancée de la reconquête territoriale et les réussites de l’offensive agricole.

Le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience, le vendredi 29 août 2025, une délégation du Congrès américain conduite par le sénateur James Austin Scott.

Les échanges ont porté sur les enjeux de développement communs, notamment dans les domaines économique, agricole et sécuritaire.

L’Honorable Scott a salué les efforts du gouvernement burkinabè, en particulier le succès de l’offensive agricole ainsi que les avancées enregistrées dans la reconquête du territoire national et le dynamisme du secteur économique.

Pour sa part, Dr Ousmane Bougouma a exprimé sa gratitude pour cette marque de considération et de sympathie, soulignant que cette rencontre ouvre la voie à un renforcement des liens de coopération et d’amitié entre le Burkina Faso et les États-Unis d’Amérique.

Agence d’Information du Burkina

Source : ALT