Burkina : Le Carrefour artistique des FDS lancé pour renforcer la cohésion et promouvoir les talents militaires

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB) – La deuxième édition du Carrefour artistique et culturel des Forces de défense et de sécurité (FDS) a été lancée jeudi au Centre culturel des armées, pour renforcer la cohésion au sein des différentes composantes des Forces de défense et valoriser la culture militaire au service de la paix et de la cohésion sociale.

Prévu du 4 au 7 décembre au Centre culturel des armées à Ouagadougou, ce festival est un cadre de découverte des talents artistiques des Forces de défense et de sécurité, généralement perçues comme des défenseurs du territoire, selon le promoteur, Nana Yacouba.

Pour lui, le Carrefour artistique et culturel des FDS entend changer le regard du public sur les Forces de défense, en présentant des artistes capables de transmettre des messages de paix, de solidarité et de fierté nationale à travers leurs œuvres.

Dans un contexte de crise, la culture reste une arme de résistance, un refuge pour l’âme et une source d’espoir collectif. Elle permet d’exprimer le désir de paix et la soif de dignité que les armes ne peuvent traduire, a ajouté le promoteur.

Le Carrefour artistique et culturel connaîtra la participation de FDS du Mali et du Niger, pour rappeler, selon M. Nana, que les peuples sont liés et partagent les mêmes douleurs, les mêmes espoirs et les mêmes volontés de renaissance.

Il se tient sur le thème: «La culture au service du moral des troupes engagées et de la cohésion sociale».

Présidant la cérémonie de lancement du festival, le directeur du Centre culturel des armées, le colonel Évariste Somé, a indiqué que cette initiative renforce les liens internes en ce sens que « quand un soldat découvre qu’un collègue est un excellent guitariste ou un peintre de talent, cela crée une proximité et améliore l’ambiance au sein des unités ».

Il a félicité le promoteur pour son initiative et encouragé les populations à visiter le Centre culturel afin de découvrir le talent des FDS et la manière dont ils utilisent l’art pour renforcer la cohésion sociale.

Durant les quatre jours, le programme prévoit des panels, des prestations d’artistes musiciens militaires et civils, ainsi que des expositions d’œuvres d’art.

Agence d’information du Burkina

YOS/no