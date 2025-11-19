Burkina : Le caporal Sankara troque son arme pour l’art afin d’alerter sur la situation des veuves et orphelins de guerre

Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB) – Bientôt, le film « L’Héritage du Combattant » sera l’arme du caporal Yacouba Sankara, pour dénoncer et sensibiliser les populations sur les difficultés rencontrées par les veuves et orphelins des combattants tombés sur le champ des opérations pour la patrie.

Dans ce long métrage de 1h20, le caporal Yacouba Sankara incarne lui-même le rôle principal : celui d’un soldat parti en mission qui ne reviendra jamais auprès de sa famille. À travers une histoire inspirée de faits réels, l’œuvre expose les tensions familiales, les conflits autour de l’héritage, ainsi que l’abandon parfois vécu par les épouses et les enfants de combattants disparus.

« Nous combattons avec les armes, mais l’art aussi est une arme », affirme le réalisateur, qui explique avoir choisi le cinéma pour porter un message de sensibilisation. L’objectif est de rappeler l’importance d’accompagner les veuves, de soutenir les orphelins dans leur scolarité, et de promouvoir la cohésion au sein des familles souvent divisées après la perte d’un proche.

« L’Héritage du combattant » mobilise plus de 14 acteurs militaires et policiers. Le budget de production est estimé à 20,7 millions FCFA, dont une partie reste à mobiliser, mais l’auteur garde l’espoir que le budget sera bouclé avec l’accompagnement de tous.

« Le projet avance et nous invitons tous ceux qui souhaitent nous accompagner à se joindre à nous », a lancé le sapeur-pompier et membre de l’orchestre des Forces armées nationales, caporal Yacouba Sankara.

Première œuvre de ce genre portée par un membre des Forces armées nationales, le film se veut un outil citoyen au service de la sensibilisation et de la cohésion sociale. « C’est une fierté pour moi. Je souhaite que d’autres militaires ayant des idées ou des messages à transmettre puissent également se lancer dans le cinéma », conclut le caporal.

