Burkina : L’audience entre le Premier ministre et la Secrétaire générale adjointe de l’ONU traitée dans les journaux

Ouagadougou, 25 sept.2025 (AIB)- L’entretien entre le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et la Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Amina Mohamed, en marge de la 80e Assemblée générale de l’ONU est le sujet le plus abordé par les parutions du jour.

« ONU : Le Burkina invite à appeler les terroristes et leurs parrains par leurs noms », titre le journal Sidwaya.

Le quotidien d’Etat informe que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo lors d’un entretien avec la secrétaire adjointe de l’ONU, Amina Mohamed à demander d’éviter de caresser les terroristes dans le sens des poils. Il a appelé à sortir du narratif qui consiste à éviter de citer les parrains des terroristes. Pour lui, « tant qu’on ne les nomme pas, ils continueront leur forfait », précise Sidwaya.

Le journal ajoute qu’au cours de cette audience, le Chef du gouvernement burkinabè a expliqué le contexte qui prévaut au Burkina Faso et relaté les nombreux efforts consentis par le peuple burkinabè sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré dans le domaine de la sécurité et du développement.

Le doyen des quotidiens privés, L’observateur Paalga, sur le même sujet a indiqué que cette rencontre a permis un échange direct et franc sur la situation nationale et les perspectives de coopération avec le système des Nations Unies. Le journal précise que le Premier ministre à souligné que tant que l’ONU restera dans sa posture d’accompagnement respectueuse des priorités nationales, le Burkina Faso demeurera disposé à poursuivre cette coopération.

Pour le journal Le Pays, l’entretien a permis d’ouvrir des nouvelles perspectives avec la disponibilité exprimée par le Premier ministre à favoriser une visite de Mme Aminata Mohamed au Burkina Faso, une initiative souhaitée par la responsable onusienne.

Le quotidien bobolais, L’Express du Faso, a, pour sa part, a indiqué que cette audience vient ainsi renforcer un dialogue constructif entre le Burkina Faso et les Nation Unies, porté par la volonté partagée d’œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement.

