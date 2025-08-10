Burkina : L’Association des blessés de l’insurrection populaire au Burkina Faso soutient « Faso Mêbo » avec une tonne de ciment

Ouagadougou, 10 août 2025 (AIB) – L’Association des blessés de l’insurrection populaire (ABIPBF) des 30 et 31 octobre 2014 a contribué, ce dimanche 10 août 2025 à Ouagadougou, à l’initiative présidentielle Faso Mêbo avec un don d’une tonne de ciment.

« Par ce geste, nous sommes venus poser un acte bénéfique pour la construction du Burkina Faso », a indiqué le président de l’ABIPBF, Dramane Ouédraogo.

Selon lui, les blessés sont venus honorer l’initiative du président, le Capitaine Ibrahim Traoré, avec un don composé d’une tonne de ciment et prêter main forte.

Dramane Ouédraogo a souligné que les membres de l’association se sont pleinement engagés pour le développement du pays.

« Certains se sont enrôlés comme VDP pour la reconquête du territoire », a-t-il précisé.

Le président a par ailleurs salué l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Nous sommes fiers de nous associer à la vision du gouvernement pour le développement du Burkina Faso », a-t-il renchéri.

Agence d’Information du Burkina