Burkina-Association-Don-Faso-Mêbo

Burkina : L’association Bayir Metba apporte 10 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB) – L’association Bayir Metba a remis mardi à Ouagadougou, un don de 10 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, une contribution issue des cotisations de ses membres résidant au Burkina Faso et à l’étranger.

Selon le président de l’association, Alidou Kido, ce geste s’inscrit dans la dynamique de mobilisation nationale souhaitée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en vue d’accélérer la construction des infrastructures communautaires.

« Ce don répond à l’appel du président du Faso à construire le pays. Faso Mêbo et notre association poursuivent les mêmes objectifs, à savoir œuvrer pour le développement du Burkina », a affirmé M. Kido.

Le président de Bayir Metba a indiqué que l’association travaille depuis plusieurs années au bien-être des populations. Dans ce sens, elle a déjà réalisé plusieurs actions sociales, notamment l’approvisionnement en produits pharmaceutiques de certains dispensaires et l’octroi de divers soutiens aux personnes déplacées internes.

Il a invité l’ensemble des Burkinabè, tant du pays que de la diaspora, à s’unir pour renforcer les efforts de construction nationale. « Nous appelons chacun à se donner la main pour bâtir notre chère patrie », a-t-il déclaré.

À l’endroit du président du Faso, Alidou Kido, a exprimé ses encouragements, souhaitant « que Dieu continue de l’éclairer afin qu’il prenne de bonnes décisions pour la nation ». Il a également formulé le vœu de voir la fin du terrorisme « dans les plus brefs délais », afin que les populations déplacées puissent regagner sereinement leurs localités d’origine.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos